https://ria.ru/20250731/udary-2032560019.html

Источник: ВС России нарастили удары за неделю до взятия Часова Яра

Источник: ВС России нарастили удары за неделю до взятия Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Источник: ВС России нарастили удары за неделю до взятия Часова Яра

Российская артиллерия кратно нарастила удары примерно за неделю до взятия Часова Яра, а ВСУ стали меньше использовать дроны в городе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:24:00+03:00

2025-07-31T12:24:00+03:00

2025-07-31T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская артиллерия кратно нарастила удары примерно за неделю до взятия Часова Яра, а ВСУ стали меньше использовать дроны в городе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Заметно, что в последнюю неделю у ВСУ снизилось количество FPV-дронов над городом. Видимо, они начали эвакуировать перед сдачей Часовая Яра свои расчёты. И в это же время наша артиллерия кратно нарастила количество ударов. Причём в последние три дня бьют тяжёлыми калибрами", - сказал собеседник агентства. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

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часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины, безопасность