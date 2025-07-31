https://ria.ru/20250731/udary-2032512842.html

ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области

Удары нанесены по полевым складам ВСУ и артиллерийским расчетам в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:59:00+03:00

2025-07-31T08:59:00+03:00

2025-07-31T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Удары нанесены по полевым складам ВСУ и артиллерийским расчетам в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область… Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам. Есть отличные прилеты по полевым складам и по артиллерийским расчетам, которые выдвинули для поддержки ВСУ", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф