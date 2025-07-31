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ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области
Удары нанесены по полевым складам ВСУ и артиллерийским расчетам в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:59:00+03:00
2025-07-31T08:59:00+03:00
2025-07-31T08:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Удары нанесены по полевым складам ВСУ и артиллерийским расчетам в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область… Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам. Есть отличные прилеты по полевым складам и по артиллерийским расчетам, которые выдвинули для поддержки ВСУ", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области
ВС РФ нанесли удары по артрасчетам и полевым складам ВСУ в Харьковской области