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ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области
ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области
Российские военные ударили по центрам подготовки военных ВСУ с иностранными инструкторами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:17:00+03:00
2025-07-31T09:17:00+03:00
2025-07-31T10:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по центрам подготовки военных ВСУ с иностранными инструкторами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Поражены несколько центров подготовки с иностранными инструкторами. Есть попадания в места, где происходит разделение на подразделения и комплектация выведенных подразделений с линии боевого соприкосновения", — сказал подпольщик.Он также рассказал о прилетах по полевым логистическим складам и артиллерийским расчетам в Харьковской области, а также по полигону в Черниговской. Предварительно, противник потерял на объекте 120-140 человек убитыми и около 250 ранеными.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области
ВС РФ поразили центры подготовки с иностранными инструкторами в Киевской области