https://ria.ru/20250731/udar-2032515719.html

ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области

ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России ударили по центрам подготовки ВСУ в Киевской области

Российские военные ударили по центрам подготовки военных ВСУ с иностранными инструкторами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:17:00+03:00

2025-07-31T09:17:00+03:00

2025-07-31T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Российские военные ударили по центрам подготовки военных ВСУ с иностранными инструкторами в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Поражены несколько центров подготовки с иностранными инструкторами. Есть попадания в места, где происходит разделение на подразделения и комплектация выведенных подразделений с линии боевого соприкосновения", — сказал подпольщик.Он также рассказал о прилетах по полевым логистическим складам и артиллерийским расчетам в Харьковской области, а также по полигону в Черниговской. Предварительно, противник потерял на объекте 120-140 человек убитыми и около 250 ранеными.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина