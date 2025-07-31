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"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
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01:24 31.07.2025 (обновлено: 09:25 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/udar-2032486681.html
"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ
"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ
Украинские власти скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:24:00+03:00
2025-07-31T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские власти скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Попали в этот полигон. Ракета "Искандер" попала, баллистическая, не сбили ее. &lt;…&gt; Этот (глава Сухопутных войск Украины Геннадий Шаповалов. — Прим. ред.) не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается", — сказал он.Аналитик отметил, что киевский режим систематически скрывает потери, причем делает это даже в тех ситуациях, когда ничего скрыть уже не удастся. По его словам, местные власти в Черниговской области особенно выделяются в этом плане среди всех остальных."И вот про этот удар в Черниговской области молчат, говорят про трех погибших. &lt;…&gt; Удар сильнейший на самом деле. Так сколько на самом деле убитых и раненых? Сколько можно врать?" — возмутился Соскин.В среду Министерство обороны России сообщило о нанесении удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по учебному центру ВСУ в Черниговской области. По данным разведки, потери противника составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html
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в мире, черниговская область, россия, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ

Соскин: в Черниговской области повторилась трагедия на учебном полигоне ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские власти скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Попали в этот полигон. Ракета "Искандер" попала, баллистическая, не сбили ее. <…> Этот (глава Сухопутных войск Украины Геннадий Шаповалов. — Прим. ред.) не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается", — сказал он.
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Аналитик отметил, что киевский режим систематически скрывает потери, причем делает это даже в тех ситуациях, когда ничего скрыть уже не удастся. По его словам, местные власти в Черниговской области особенно выделяются в этом плане среди всех остальных.
"И вот про этот удар в Черниговской области молчат, говорят про трех погибших. <…> Удар сильнейший на самом деле. Так сколько на самом деле убитых и раненых? Сколько можно врать?" — возмутился Соскин.
В среду Министерство обороны России сообщило о нанесении удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по учебному центру ВСУ в Черниговской области. По данным разведки, потери противника составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
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