https://ria.ru/20250731/udar-2032486681.html

"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ

"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025

"Сколько можно врать": в Киеве началась истерика из-за удара России по ВСУ

Украинские власти скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:24:00+03:00

2025-07-31T01:24:00+03:00

2025-07-31T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские власти скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Попали в этот полигон. Ракета "Искандер" попала, баллистическая, не сбили ее. <…> Этот (глава Сухопутных войск Украины Геннадий Шаповалов. — Прим. ред.) не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается", — сказал он.Аналитик отметил, что киевский режим систематически скрывает потери, причем делает это даже в тех ситуациях, когда ничего скрыть уже не удастся. По его словам, местные власти в Черниговской области особенно выделяются в этом плане среди всех остальных."И вот про этот удар в Черниговской области молчат, говорят про трех погибших. <…> Удар сильнейший на самом деле. Так сколько на самом деле убитых и раненых? Сколько можно врать?" — возмутился Соскин.В среду Министерство обороны России сообщило о нанесении удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по учебному центру ВСУ в Черниговской области. По данным разведки, потери противника составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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