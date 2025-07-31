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ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по полигону ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:54:00+03:00
2025-07-31T08:54:00+03:00
2025-07-31T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Удар нанесен по полигону ВСУ в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Черниговская область… Есть очень качественное попадание по полигону. Предварительно, около 120-140 погибших и около 250 раненых", - сказал Лебедев.
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ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области на Украине