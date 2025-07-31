https://ria.ru/20250731/tyumen-2032516429.html

В Тюмени мужчина угнал грузовик с предприятия, с которого его уволили

В Тюмени мужчина угнал грузовик с предприятия, с которого его уволили - РИА Новости, 31.07.2025

В Тюмени мужчина угнал грузовик с предприятия, с которого его уволили

Мужчина в Тюмени ночью проник на территорию предприятия, с которого его уволили, и угнал грузовик, повредив в общей сложности девять автомобилей, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:22:00+03:00

2025-07-31T09:22:00+03:00

2025-07-31T09:57:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Мужчина в Тюмени ночью проник на территорию предприятия, с которого его уволили, и угнал грузовик, повредив в общей сложности девять автомобилей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. "Предварительно, 38-летний мужчина проник на территорию одного из предприятий на Московском тракте, с которого ранее он был уволен. Водитель завел грузовик Shacman, проезжая по территории предприятия, задел одну из машин… вынес грузовиком ворота, которые упали на стоящий рядом автомобиль. Через несколько кварталов въехал в забор и ворота одной из организаций, после побил семь автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что после повреждения семи машин, которые были припаркованы вдоль улицы, водитель на грузовике съехал с дороги. Массовое дорожно-транспортное происшествие в Тюмени произошло в среду около полуночи (22.00 мск). По предварительным данным, мужчина был под действием наркотиков, его госпитализировали в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030854443.html

тюмень

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происшествия, тюмень, тюменская область