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Волны цунами прошли по побережью Камчатки и Сахалина

Волны цунами прошли по побережью Камчатки и Сахалина - РИА Новости, 31.07.2025

Волны цунами прошли по побережью Камчатки и Сахалина

Побережья трёх муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами после землетрясения в акватории Тихого океана, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:45:00+03:00

2025-07-31T09:45:00+03:00

2025-07-31T09:45:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

сахалин

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Побережья трёх муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами после землетрясения в акватории Тихого океана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Зарегистрировано прохождение волн цунами в прибрежной зоне трёх муниципальных образований Камчатки и Сахалинской области", - сказал собеседник агентства. По уточненной информации, высота волн при ударе по побережью достигала пяти метров. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

камчатский край

сахалин

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