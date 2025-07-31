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В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.07.2025

В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:02:00+03:00

2025-07-31T06:02:00+03:00

2025-07-31T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. Опасность была объявлена в 01.44 мск, она длилась четыре часа. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал Солнцев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

безопасность, оренбургская область, евгений солнцев