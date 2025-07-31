https://ria.ru/20250731/trevoga-2032489336.html
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:34:00+03:00
2025-07-31T02:34:00+03:00
2025-07-31T02:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Рязани и Рязанской области объявили опасность атаки беспилотника