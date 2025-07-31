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Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию - РИА Новости, 01.08.2025
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23:57 31.07.2025 (обновлено: 00:20 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032734751.html
Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию
Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.08.2025
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль."Он потом едет в Россию, верите или нет", — сказал Трамп.Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.Ультиматум ТрампаАмериканский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Сам президент не раз высказывал сомнения, что новые рестрикции окажутся эффективными.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html
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израиль, россия, стив уиткофф, дональд трамп, сша, в мире
Израиль, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию

Трамп: после Израиля Уиткофф поедет в Россию

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.
«
"Он потом едет в Россию, верите или нет", — сказал Трамп.
Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп заявил, что санкции против России не подействуют
00:03

Ультиматум Трампа

Американский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.

В четверг заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джон Келли сообщил, что Трамп рассчитывает на достижение урегулирования конфликта к 8 августа.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Сам президент не раз высказывал сомнения, что новые рестрикции окажутся эффективными.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
Вчера, 12:14
 
ИзраильРоссияСтив УиткоффДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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