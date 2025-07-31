https://ria.ru/20250731/tramp-2032734751.html

Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию

Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T23:57:00+03:00

2025-07-31T23:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль."Он потом едет в Россию, верите или нет", — сказал Трамп.Это заявление прозвучало на фоне требования Вашингтона достичь урегулирования конфликта на Украине в десятидневный срок.Ультиматум ТрампаАмериканский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Сам президент не раз высказывал сомнения, что новые рестрикции окажутся эффективными.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032734905.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032557114.html

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израиль, россия, стив уиткофф, дональд трамп, сша, в мире