В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ
WSJ: слова Трампа о перемирии на Украине встретили со скепсисом в США и Европе
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых антироссийских санкциях были встречены со скепсисом в его администрации и в странах Европы, пишет газета Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
"Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы", - говорится в публикации.
По данным издания, в администрации Трампа и в странах Европы считают санкционную стратегию президента США в отношении РФ недостаточной.
Как отмечает WSJ, глава офиса координации санкций госдепа после ухода чиновника из администрации экс-президента США Джо Байдена заменен не был, срок полномочий исполняющего его обязанности закончился в июне. Кандидатура постоянного руководителя офиса Вашингтоном предложена не была.
Газета со ссылкой на июньское заявление спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана указывает на то, что сотрудничество между Евросоюзом и Штатами в сфере согласования мер по санкциям завершилось в январе.