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В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 31.07.2025
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21:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tramp-2032721607.html
В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ
В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 31.07.2025
В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ
Заявления президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых антироссийских санкциях были встречены со скепсисом РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:30:00+03:00
2025-07-31T21:30:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых антироссийских санкциях были встречены со скепсисом в его администрации и в странах Европы, пишет газета Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. "Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы", - говорится в публикации. По данным издания, в администрации Трампа и в странах Европы считают санкционную стратегию президента США в отношении РФ недостаточной. Как отмечает WSJ, глава офиса координации санкций госдепа после ухода чиновника из администрации экс-президента США Джо Байдена заменен не был, срок полномочий исполняющего его обязанности закончился в июне. Кандидатура постоянного руководителя офиса Вашингтоном предложена не была. Газета со ссылкой на июньское заявление спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана указывает на то, что сотрудничество между Евросоюзом и Штатами в сфере согласования мер по санкциям завершилось в январе.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
В Европе скептически относятся к требованию Трампа по Украине, пишет WSJ

WSJ: слова Трампа о перемирии на Украине встретили со скепсисом в США и Европе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения перемирия на Украине и о новых антироссийских санкциях были встречены со скепсисом в его администрации и в странах Европы, пишет газета Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
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"Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы", - говорится в публикации.
По данным издания, в администрации Трампа и в странах Европы считают санкционную стратегию президента США в отношении РФ недостаточной.
Как отмечает WSJ, глава офиса координации санкций госдепа после ухода чиновника из администрации экс-президента США Джо Байдена заменен не был, срок полномочий исполняющего его обязанности закончился в июне. Кандидатура постоянного руководителя офиса Вашингтоном предложена не была.
Газета со ссылкой на июньское заявление спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана указывает на то, что сотрудничество между Евросоюзом и Штатами в сфере согласования мер по санкциям завершилось в январе.
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