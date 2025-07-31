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В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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18:54 31.07.2025 (обновлено: 03:21 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032697922.html
В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине
В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп хочет достичь урегулирования конфликта на Украине к 8 августа, пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя постоянного... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T18:54:00+03:00
2025-08-01T03:21:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет достичь урегулирования конфликта на Украине к 8 августа, пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джона Келли."И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", — сказал он.Политик отметил, что США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.Ультиматум ТрампаАмериканский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032669076.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине

Reuters: Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине к 8 августа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет достичь урегулирования конфликта на Украине к 8 августа, пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джона Келли.
Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", — сказал он.
Политик отметил, что США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине
Вчера, 17:17

Ультиматум Трампа

Американский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
Вчера, 12:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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