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СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине - РИА Новости, 31.07.2025
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17:17 31.07.2025 (обновлено: 18:33 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032669076.html
СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине
СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине - РИА Новости, 31.07.2025
СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине
Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:17:00+03:00
2025-07-31T18:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего подхода стран Запада, основанного на поддержке по принципу "столько, сколько потребуется", пишет в четверг издание Responsible Statecraft. "Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга "поддержки по принципу столько, сколько потребуется", который определял подход Запада к Украине при прежней администрации", — говорится в статье. Одним из главных достижений Белого дома называют восстановление прямых каналов связи с Москвой и снятие трёхлетней блокады на переговоры, что в публикации называют "грубым просчетом западных лидеров", усугубившим дипломатический тупик. "Месяцы диалога между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа снизили напряженность в отношениях между США и Россией и позволили лучше понять рамки мирного предложения Москвы", — отмечает издание. Responsible Statecraft подчёркивает, что, несмотря на достигнутый прогресс, мирный процесс остаётся хрупким, а прежние ошибки Запада — включая игнорирование геополитического измерения конфликта — могут свести на нет дипломатические усилия. "Это двусторонний конфликт между Россией и Украиной, но также и противостояние между Россией и Западом, происходящее на украинской территории. Устойчивое урегулирование невозможно без учёта обеих составляющих", — подчеркивается в материале. В статье также говорится, что Трамп "вполне справедливо" рассматривает кризис как следствие ошибок предшественников, включая сторонников теории о якобы "вмешательстве России" в выборы, которая, по мнению авторов, нанесла вред внешнеполитическим позициям США. "Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России", — резюмирует издание. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032352322.html
https://ria.ru/20250731/pomosch-2032575390.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ООН
СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине

Responsible Statecraft: Трамп изменил подход США к Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего подхода стран Запада, основанного на поддержке по принципу "столько, сколько потребуется", пишет в четверг издание Responsible Statecraft.
"Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга "поддержки по принципу столько, сколько потребуется", который определял подход Запада к Украине при прежней администрации", — говорится в статье.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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30 июля, 13:47
Одним из главных достижений Белого дома называют восстановление прямых каналов связи с Москвой и снятие трёхлетней блокады на переговоры, что в публикации называют "грубым просчетом западных лидеров", усугубившим дипломатический тупик.
"Месяцы диалога между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа снизили напряженность в отношениях между США и Россией и позволили лучше понять рамки мирного предложения Москвы", — отмечает издание.
Responsible Statecraft подчёркивает, что, несмотря на достигнутый прогресс, мирный процесс остаётся хрупким, а прежние ошибки Запада — включая игнорирование геополитического измерения конфликта — могут свести на нет дипломатические усилия.
"Это двусторонний конфликт между Россией и Украиной, но также и противостояние между Россией и Западом, происходящее на украинской территории. Устойчивое урегулирование невозможно без учёта обеих составляющих", — подчеркивается в материале.
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Вчера, 13:13
В статье также говорится, что Трамп "вполне справедливо" рассматривает кризис как следствие ошибок предшественников, включая сторонников теории о якобы "вмешательстве России" в выборы, которая, по мнению авторов, нанесла вред внешнеполитическим позициям США.
"Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России", — резюмирует издание.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт
30 июля, 11:39
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффООН
 
 
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