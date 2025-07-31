СМИ: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине
Responsible Statecraft: Трамп изменил подход США к Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего подхода стран Запада, основанного на поддержке по принципу "столько, сколько потребуется", пишет в четверг издание Responsible Statecraft.
Одним из главных достижений Белого дома называют восстановление прямых каналов связи с Москвой и снятие трёхлетней блокады на переговоры, что в публикации называют "грубым просчетом западных лидеров", усугубившим дипломатический тупик.
"Месяцы диалога между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа снизили напряженность в отношениях между США и Россией и позволили лучше понять рамки мирного предложения Москвы", — отмечает издание.
Responsible Statecraft подчёркивает, что, несмотря на достигнутый прогресс, мирный процесс остаётся хрупким, а прежние ошибки Запада — включая игнорирование геополитического измерения конфликта — могут свести на нет дипломатические усилия.
"Это двусторонний конфликт между Россией и Украиной, но также и противостояние между Россией и Западом, происходящее на украинской территории. Устойчивое урегулирование невозможно без учёта обеих составляющих", — подчеркивается в материале.
В статье также говорится, что Трамп "вполне справедливо" рассматривает кризис как следствие ошибок предшественников, включая сторонников теории о якобы "вмешательстве России" в выборы, которая, по мнению авторов, нанесла вред внешнеполитическим позициям США.
"Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России", — резюмирует издание.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт
30 июля, 11:39