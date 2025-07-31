https://ria.ru/20250731/tramp-2032636389.html
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия с Израилем в секторе Газа и отпустить израильских заложников для... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:41:00+03:00
2025-07-31T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия с Израилем в секторе Газа и отпустить израильских заложников для скорейшего разрешения гуманитарных кризисов в Газе. "Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе - это если ХАМАС сдастся и освободит (израильских - ред.) заложников", - говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250731/chislo-2032561200.html
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в мире, сша, дональд трамп, хамас, сектор газа
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Сектор Газа
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе
Трамп призвал ХАМАС сдаться для разрешения гуманитарного кризиса в Газе