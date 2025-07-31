Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tramp-2032636389.html
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия с Израилем в секторе Газа и отпустить израильских заложников для... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:41:00+03:00
2025-07-31T15:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия с Израилем в секторе Газа и отпустить израильских заложников для скорейшего разрешения гуманитарных кризисов в Газе. "Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе - это если ХАМАС сдастся и освободит (израильских - ред.) заложников", - говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250731/chislo-2032561200.html
https://ria.ru/20250730/gaza-2032448546.html
сша
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, хамас, сектор газа
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Сектор Газа
Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь в Газе

Трамп призвал ХАМАС сдаться для разрешения гуманитарного кризиса в Газе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия с Израилем в секторе Газа и отпустить израильских заложников для скорейшего разрешения гуманитарных кризисов в Газе.
"Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе - это если ХАМАС сдастся и освободит (израильских - ред.) заложников", - говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.
Палестинцы в пункте раздачи гуманитарной помощи возле пограничного перехода Зиким - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Более 50 человек погибли в очередях за гумпомощью в Газе за сутки
Вчера, 12:30
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Жители Газы эвакуируют детей - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Власти Испании готовят самолет для эвакуации больных детей из Газы
30 июля, 19:12
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала