https://ria.ru/20250731/tramp-2032627378.html

Трамп назвал главу ФРС полным неудачником

Трамп назвал главу ФРС полным неудачником - РИА Новости, 31.07.2025

Трамп назвал главу ФРС полным неудачником

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком злым", "слишком глупым" и "слишком политизированным" для своей должности и обвинив в потере триллионов долларов для США. Днем ранее ФРС по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. "Джером "Слишком Поздно" Пауэлл сделал это снова. Он слишком поздний, а на самом деле - слишком злой, слишком глупый и слишком политизированный, чтобы занимать пост главы ФРС", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, действия Пауэлла стоят США "триллионы долларов", а также сопровождаются "одной из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства". "Иначе говоря, "Слишком Поздно" - это полный неудачник, и наша страна платит за это цену", - добавил Трамп. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015836680.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

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в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша