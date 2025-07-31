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CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой - РИА Новости, 31.07.2025
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13:37 31.07.2025 (обновлено: 13:41 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032581185.html
CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой
CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой - РИА Новости, 31.07.2025
CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой
Президент США Дональд Трамп решил сократить ранее объявленный срок для России с 50 до 10 дней, в течение которых Москва должна договориться о перемирии на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:37:00+03:00
2025-07-31T13:41:00+03:00
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил сократить ранее объявленный срок для России с 50 до 10 дней, в течение которых Москва должна договориться о перемирии на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома. "По словам представителя Белого дома, Трамп лично решил усилить давление на (президента России Владимира) Путина после того, как первоначальный 50-дневный срок не привел к возвращению российского президента за стол переговоров. По их словам, Трамп счел сокращенный срок "хорошей переговорной тактикой", - передает телеканал. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
CNN: Трамп счел сокращение срока ультиматума для России хорошей тактикой

CNN: Трамп решил усилить давление Путина путем сокращения срока ультиматума

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил сократить ранее объявленный срок для России с 50 до 10 дней, в течение которых Москва должна договориться о перемирии на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
"По словам представителя Белого дома, Трамп лично решил усилить давление на (президента России Владимира) Путина после того, как первоначальный 50-дневный срок не привел к возвращению российского президента за стол переговоров. По их словам, Трамп счел сокращенный срок "хорошей переговорной тактикой", - передает телеканал.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
12:14
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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