https://ria.ru/20250731/tramp-2032529282.html

Политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева

Политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева - РИА Новости, 31.07.2025

Политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева

Критика президента США Дональда Трампа в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева связана с малозаметным прогрессом от усилий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:43:00+03:00

2025-07-31T10:43:00+03:00

2025-07-31T10:43:00+03:00

в мире

россия

сша

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дональд трамп

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Критика президента США Дональда Трампа в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева связана с малозаметным прогрессом от усилий американского лидера по урегулированию конфликта на Украине, предположила в разговоре с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности РФ, назвавшего сокращение Трампом срока для перемирия на Украине "игрой ультиматумов". По словам президента США, Медведев своими комментариями заходит на "очень опасную территорию". Кроме того, на фоне индийско-американских торговых переговоров, Трамп заявил, что ему безразличны действия Индии во взаимоотношениях с Россией, и страны могут "вместе разрушать их мертвые экономики". "Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. Сейчас мы видим, что, если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными, всё же ситуация очень далека от завершения. Естественно, Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию", - сказала собеседница агентства. По её оценке, после критики в адрес Индии и Медведева Трамп мог бы быстро ввести обещанные пошлины против стран, покупающих российские энергоресурсы. При этом эксперт указала на непоследовательность тарифной политики действующего президента США. "Она подчинена личным интересам, прежде всего интересам политической популярности, публичности самого Дональда Трампа. Это проявляется в том, что он то заявляет о тарифах, то их вводит, то отменяет, то откладывает их применение. Исходя из этого, можно ожидать, что нечто подобное состоится. Другой вопрос - в каком объеме?... В Соединенных Штатах тоже есть опасения, что данный инструмент может оказать негативное воздействие и на США, и на население, которое обеспокоено ростом цен", - подчеркнула собеседница. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев