На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии
Заявление Трампа в адрес России и Индии связали с провалом политики США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет издание "Страна.ua".
"Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — говорится в публикации.
"Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Штаты решили применить к Индии метод принуждения. Издание пишет, что вчера министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов, а если аналогичную позицию займет и второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует.
Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию, добавляется в материале.
Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию, добавляется в материале.
Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.