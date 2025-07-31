https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html

На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии

На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии - РИА Новости, 31.07.2025

На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии

Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:34:00+03:00

2025-07-31T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет издание "Страна.ua". "Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Штаты решили применить к Индии метод принуждения. Издание пишет, что вчера министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов, а если аналогичную позицию займет и второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует. Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию, добавляется в материале. Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html

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в мире, индия, дональд трамп, москва, нью-дели