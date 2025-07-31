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На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии - РИА Новости, 31.07.2025
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10:34 31.07.2025 (обновлено: 10:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии - РИА Новости, 31.07.2025
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии
Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:34:00+03:00
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в мире
индия
дональд трамп
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет издание "Страна.ua". "Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Штаты решили применить к Индии метод принуждения. Издание пишет, что вчера министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов, а если аналогичную позицию займет и второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует. Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию, добавляется в материале. Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html
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индия
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в мире, индия, дональд трамп, москва, нью-дели
В мире, Индия, Дональд Трамп, Москва, Нью-Дели
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии

Заявление Трампа в адрес России и Индии связали с провалом политики США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели, пишет издание "Страна.ua".

"Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
09:34
В статье отмечается, что Штаты решили применить к Индии метод принуждения. Издание пишет, что вчера министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой пошлины в сто процентов, а если аналогичную позицию займет и второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует.

Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию, добавляется в материале.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп сделал резкое заявление о России
08:00
 
В миреИндияДональд ТрампМоскваНью-Дели
 
 
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