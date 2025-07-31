https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html

Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России

Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России - РИА Новости, 31.07.2025

Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России

Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:34:00+03:00

2025-07-31T09:34:00+03:00

2025-07-31T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029940284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e517daa38cc214ec18f39d9547e31492.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа, включающие ультиматум Москве, не смогут значительно повлиять на ситуацию на поле боя в украинском конфликте, пишет Reponsible Statecrft. "Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — говорится в публикации. В статье отмечается, что США мало что могут предложить с точки зрения влияния на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. Единственный выход — последовательная, творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, поскольку ставки выходят далеко за рамки Украины, пишет издание.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032509118.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп