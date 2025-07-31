Рейтинг@Mail.ru
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 31.07.2025 (обновлено: 10:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России - РИА Новости, 31.07.2025
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:34:00+03:00
2025-07-31T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029940284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e517daa38cc214ec18f39d9547e31492.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа, включающие ультиматум Москве, не смогут значительно повлиять на ситуацию на поле боя в украинском конфликте, пишет Reponsible Statecrft. "Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — говорится в публикации. В статье отмечается, что США мало что могут предложить с точки зрения влияния на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. Единственный выход — последовательная, творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, поскольку ставки выходят далеко за рамки Украины, пишет издание.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032509118.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029940284_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_183e2c22061088905ea0b4d58bbb1432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России

RS: ультиматум Трампа не повлияет на военное преимущество России на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа, включающие ультиматум Москве, не смогут значительно повлиять на ситуацию на поле боя в украинском конфликте, пишет Reponsible Statecrft.

"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп сделал резкое заявление о России
08:00
В статье отмечается, что США мало что могут предложить с точки зрения влияния на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной.

Единственный выход — последовательная, творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, поскольку ставки выходят далеко за рамки Украины, пишет издание.

Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии
10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала