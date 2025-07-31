Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
RS: ультиматум Трампа не повлияет на военное преимущество России на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа, включающие ультиматум Москве, не смогут значительно повлиять на ситуацию на поле боя в украинском конфликте, пишет Reponsible Statecrft.
"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — говорится в публикации.
"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что США мало что могут предложить с точки зрения влияния на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной.
Единственный выход — последовательная, творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, поскольку ставки выходят далеко за рамки Украины, пишет издание.
Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Единственный выход — последовательная, творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, поскольку ставки выходят далеко за рамки Украины, пишет издание.
Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.