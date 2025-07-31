https://ria.ru/20250731/tramp-2032512699.html

Трамп резко высказался в адрес Медведева

Трамп резко высказался в адрес Медведева - РИА Новости, 31.07.2025

Трамп резко высказался в адрес Медведева

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:58:00+03:00

2025-07-31T08:58:00+03:00

2025-07-31T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот своими комментариями заходит на "очень опасную территорию". В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". "Мне все равно, что Индия будет делать с Россией. Они могут вместе разрушать их мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Аналогичным образом, Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.

https://ria.ru/20250715/medvedev--2029163121.html

https://ria.ru/20250624/peskov-2025056557.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире