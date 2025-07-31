https://ria.ru/20250731/tramp-2032509838.html

Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины

Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины - РИА Новости, 31.07.2025

Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины

Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:13:00+03:00

2025-07-31T08:13:00+03:00

2025-07-31T09:54:00+03:00

канада

сша

палестина

дональд трамп

марк карни

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.Ранее Карни заявил, что Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре."Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html

https://ria.ru/20250629/kanada-2026158669.html

канада

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, палестина, дональд трамп, марк карни, оон, в мире