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Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины - РИА Новости, 31.07.2025
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08:13 31.07.2025 (обновлено: 09:54 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032509838.html
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины
Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:13:00+03:00
2025-07-31T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.Ранее Карни заявил, что Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре."Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html
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канада, сша, палестина, дональд трамп, марк карни, оон, в мире
Канада, США, Палестина, Дональд Трамп, Марк Карни, ООН, В мире
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины

Трамп: будет сложно заключить с Канадой торговую сделку после слов о Палестине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
Ранее Карни заявил, что Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
11 июля, 17:54
"Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой
29 июня, 17:53
 
КанадаСШАПалестинаДональд ТрампМарк КарниООНВ мире
 
 
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