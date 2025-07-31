https://ria.ru/20250731/tramp-2032509838.html
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины
Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:13:00+03:00
2025-07-31T08:13:00+03:00
2025-07-31T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.Ранее Карни заявил, что Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре."Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html
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Канада, США, Палестина, Дональд Трамп, Марк Карни, ООН, В мире
Трамп высказался после слов премьера Канады о признании Палестины
Трамп: будет сложно заключить с Канадой торговую сделку после слов о Палестине