https://ria.ru/20250731/tramp-2032509118.html
Трамп сделал резкое заявление о России
Трамп сделал резкое заявление о России - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп сделал резкое заявление о России
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Об этом он написал в Truth Social. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:00:00+03:00
2025-07-31T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Об этом он написал в Truth Social. "Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", — говорится в публикации.Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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в мире, россия, дональд трамп, индия, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Индия, США
Трамп сделал резкое заявление о России
Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Россией и Индией