Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал резкое заявление о России - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 31.07.2025 (обновлено: 10:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032509118.html
Трамп сделал резкое заявление о России
Трамп сделал резкое заявление о России - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп сделал резкое заявление о России
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Об этом он написал в Truth Social. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:00:00+03:00
2025-07-31T10:35:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
индия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_321:0:1601:720_1920x0_80_0_0_0accec399b1ac562cf36b3ba89ae0fe0.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Об этом он написал в Truth Social. "Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", — говорится в публикации.Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_177:0:1601:1068_1920x0_80_0_0_6286f03583fcda1940d1dcead39efc3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, индия, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Индия, США
Трамп сделал резкое заявление о России

Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Россией и Индией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Об этом он написал в Truth Social.
"Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
09:34
Накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
На Украине высказались после резкого заявления Трампа о России и Индии
10:34
 
В миреРоссияДональд ТрампИндияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала