https://ria.ru/20250731/tramp-2032490453.html

"Винить будут Трампа": в США объяснили сдвиг в отношениях США и России

"Винить будут Трампа": в США объяснили сдвиг в отношениях США и России - РИА Новости, 31.07.2025

"Винить будут Трампа": в США объяснили сдвиг в отношениях США и России

Президент США Дональд Трамп, может, и хотел бы завершить украинский конфликт, но есть определенные нюансы, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:56:00+03:00

2025-07-31T02:56:00+03:00

2025-07-31T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, может, и хотел бы завершить украинский конфликт, но есть определенные нюансы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону в соцсети X."Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно <…> Но и козырей у нас никаких нет. Если бы они были, Байден давно бы их сыграл, он был готов пойти на все, лишь бы остаться в игре", — сказал эксперт.Профессор подчеркнул, что нынешнее руководство в Вашингтоне не желает продолжать участие в конфликте, но просто уйти тоже не может, поскольку пострадает репутация. По его словам, сейчас в Белом доме нет никакой внятной стратегии или плана по Украине."Трамп хотел завершить конфликт, не хотел ввязываться. Но он не знает, что делать, у него нет плана, а американское посредничество провалилось <…> Произойдет следующее: Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется", — объяснил МиршаймерАналитик также отметил, что фактически у американского лидера нет выбора: поддержать переговоры он не может из-за того, что условия Москвы неприемлемы для интересов Вашингтона. С другой стороны, по его словам, у Белого дома нет никаких рычагов давления на ситуацию, все угрозы пошлин и санкций — пустышка.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032481177.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, джон миршаймер, такер карлсон, россия