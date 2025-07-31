"Винить будут Трампа": в США объяснили сдвиг в отношениях США и России
Профессор Миршаймер: у Трампа фактически нет выбора на Украине
© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, может, и хотел бы завершить украинский конфликт, но есть определенные нюансы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону в соцсети X.
"Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно <…> Но и козырей у нас никаких нет. Если бы они были, Байден давно бы их сыграл, он был готов пойти на все, лишь бы остаться в игре", — сказал эксперт.
Профессор подчеркнул, что нынешнее руководство в Вашингтоне не желает продолжать участие в конфликте, но просто уйти тоже не может, поскольку пострадает репутация. По его словам, сейчас в Белом доме нет никакой внятной стратегии или плана по Украине.
"Трамп хотел завершить конфликт, не хотел ввязываться. Но он не знает, что делать, у него нет плана, а американское посредничество провалилось <…> Произойдет следующее: Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется", — объяснил Миршаймер
Аналитик также отметил, что фактически у американского лидера нет выбора: поддержать переговоры он не может из-за того, что условия Москвы неприемлемы для интересов Вашингтона. С другой стороны, по его словам, у Белого дома нет никаких рычагов давления на ситуацию, все угрозы пошлин и санкций — пустышка.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.