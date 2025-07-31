https://ria.ru/20250731/tomsk-2032535991.html

Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями

Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями - РИА Новости, 31.07.2025

Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями

Председатель гордумы Томска, ветеран СВО Сергей Сеченов извинился за грубость после появления в сети видео его конфликта с мужчиной: Сеченов пояснил, что... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:18:00+03:00

2025-07-31T11:18:00+03:00

2025-07-31T11:18:00+03:00

томск

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032535056_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f7a95aae707b78e781af1a8353a2b427.jpg

НОВОСИБИРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель гордумы Томска, ветеран СВО Сергей Сеченов извинился за грубость после появления в сети видео его конфликта с мужчиной: Сеченов пояснил, что вступился за женщин, которых оскорблял его оппонент. Ранее в четверг томский журналист Андрей Остров в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором спикер гордумы грозит мужчине "снять голову". Сеченов в своём Telegram-канале пояснил, что "продолжительная конфликтная ситуация" произошла между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки. "Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин!" - написал Сеченов. "Я человек довольно жёсткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам. У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять", - добавил он. Сергея Сеченова избрали в гордуму Томска в сентябре 2024 года. Уже в ноябре он стал спикером. На предстоящих в сентябре очередных выборах в городскую думу он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия" и вошёл в общегородскую часть списка.

https://ria.ru/20250725/sud-2031359647.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томск, единая россия