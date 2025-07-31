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Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями - РИА Новости, 31.07.2025
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11:18 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tomsk-2032535991.html
Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями
Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями - РИА Новости, 31.07.2025
Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями
Председатель гордумы Томска, ветеран СВО Сергей Сеченов извинился за грубость после появления в сети видео его конфликта с мужчиной: Сеченов пояснил, что... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:18:00+03:00
2025-07-31T11:18:00+03:00
томск
единая россия
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НОВОСИБИРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель гордумы Томска, ветеран СВО Сергей Сеченов извинился за грубость после появления в сети видео его конфликта с мужчиной: Сеченов пояснил, что вступился за женщин, которых оскорблял его оппонент. Ранее в четверг томский журналист Андрей Остров в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором спикер гордумы грозит мужчине "снять голову". Сеченов в своём Telegram-канале пояснил, что "продолжительная конфликтная ситуация" произошла между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки. "Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин!" - написал Сеченов. "Я человек довольно жёсткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам. У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять", - добавил он. Сергея Сеченова избрали в гордуму Томска в сентябре 2024 года. Уже в ноябре он стал спикером. На предстоящих в сентябре очередных выборах в городскую думу он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия" и вошёл в общегородскую часть списка.
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РИА Новости
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томск, единая россия
Томск, Единая Россия
Спикер гордумы Томска стал фигурантом конфликта с местными жителями

Спикер гордумы Томска Сеченов извинился за грубость после скандала с мужчиной

© Обитаемый Остров/TelegramКонфликт ветерана СВО Сергея Сеченова с мужчиной
Конфликт ветерана СВО Сергея Сеченова с мужчиной - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Обитаемый Остров/Telegram
Конфликт ветерана СВО Сергея Сеченова с мужчиной
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НОВОСИБИРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель гордумы Томска, ветеран СВО Сергей Сеченов извинился за грубость после появления в сети видео его конфликта с мужчиной: Сеченов пояснил, что вступился за женщин, которых оскорблял его оппонент.
Ранее в четверг томский журналист Андрей Остров в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором спикер гордумы грозит мужчине "снять голову".
Сеченов в своём Telegram-канале пояснил, что "продолжительная конфликтная ситуация" произошла между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки.
"Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин!" - написал Сеченов.
"Я человек довольно жёсткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам. У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять", - добавил он.
Сергея Сеченова избрали в гордуму Томска в сентябре 2024 года. Уже в ноябре он стал спикером. На предстоящих в сентябре очередных выборах в городскую думу он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия" и вошёл в общегородскую часть списка.
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