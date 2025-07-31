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Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове - РИА Новости, 31.07.2025
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19:28 31.07.2025 (обновлено: 19:29 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tinkov-2032704215.html
Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове
Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове - РИА Новости, 31.07.2025
Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове
Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* направил в суд справку, согласно которой с 2019 по 2023 год проживал в коммунальной квартире в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:28:00+03:00
2025-07-31T19:29:00+03:00
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
россия
олег тиньков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* направил в суд справку, согласно которой с 2019 по 2023 год проживал в коммунальной квартире в Реутове, говорится в выписке из домовой книги, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Тиньков* был зарегистрирован в одном из домов по Юбилейному проспекту в городе Реутов. Реутовский суд Московской области в четверг обязал Тинькова* выплатить в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, а также обязал его удалить соответствующий комментарий и опубликовать опровержение. Кроме того, суд установил судебный штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и по публикации опровержения. Решение суда еще не вступило в законную силу. Как заявил РИА Новости адвокат Дерипаски Алексей Мельников, в суде представители Тинькова* настаивали на том, что он проживал в Реутове с 2019 по 2023 год. По словам Мельникова, ранее Тиньков* в Instagram** опубликовал комментарий, в котором назвал Дерипаску "олигархом и вором", а себя - честным предпринимателем.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250731/tinkov-2032688796.html
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реутов
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, реутов, московская область (подмосковье), россия, олег тиньков
Происшествия, Реутов, Московская область (Подмосковье), Россия, Олег Тиньков
Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове

Тиньков* заявил суду, что с 2019 по 2023 год жил в коммуналке в Реутове

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОлег Тиньков*
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Олег Тиньков*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* направил в суд справку, согласно которой с 2019 по 2023 год проживал в коммунальной квартире в Реутове, говорится в выписке из домовой книги, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Тиньков* был зарегистрирован в одном из домов по Юбилейному проспекту в городе Реутов.
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Суд взыскал с Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу Дерипаски
Вчера, 18:23
Реутовский суд Московской области в четверг обязал Тинькова* выплатить в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, а также обязал его удалить соответствующий комментарий и опубликовать опровержение. Кроме того, суд установил судебный штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и по публикации опровержения.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Как заявил РИА Новости адвокат Дерипаски Алексей Мельников, в суде представители Тинькова* настаивали на том, что он проживал в Реутове с 2019 по 2023 год.
По словам Мельникова, ранее Тиньков* в Instagram** опубликовал комментарий, в котором назвал Дерипаску "олигархом и вором", а себя - честным предпринимателем.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
31 октября 2024, 04:02
 
ПроисшествияРеутовМосковская область (Подмосковье)РоссияОлег Тиньков
 
 
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