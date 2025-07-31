https://ria.ru/20250731/tinkov-2032688796.html

Суд взыскал с Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу Дерипаски

Суд взыскал с Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу Дерипаски - РИА Новости, 31.07.2025

Суд взыскал с Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу Дерипаски

Реутовский суд Московской области взыскал с Олега Тинькова* в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, а также... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:23:00+03:00

2025-07-31T18:23:00+03:00

2025-07-31T18:23:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

олег дерипаска

олег тиньков

алексей мельников

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Реутовский суд Московской области взыскал с Олега Тинькова* в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, а также обязал опубликовать опровержение, рассказал РИА Новости адвокат Дерипаски Алексей Мельников. "Реутовский суд Московской области обязал Олега Тинькова* выплатить в пользу Олега Дерипаски 40 миллионов рублей, а также обязал его удалить данный комментарий и опубликовать опровержение. Кроме того, суд установил судебный штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения обязанности по удалению информации и по публикации опровержения штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день такого нарушения", – рассказал собеседник агентства. По словам Мельникова, ранее Тиньков* в Instagram** опубликовал комментарий, в котором назвал Дерипаску "олигархом и вором", а себя - честным предпринимателем.* Признан иноагентом.** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html

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московская область (подмосковье), россия, олег дерипаска, олег тиньков, алексей мельников, происшествия