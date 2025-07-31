https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

Теракт в "Крокусе" совершили ради денег, говорится в материалах дела

Теракт в "Крокусе" совершили ради денег, говорится в материалах дела - РИА Новости, 31.07.2025

Теракт в "Крокусе" совершили ради денег, говорится в материалах дела

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не имели идеологической обработки, присущей религиозным фанатикам, и были мотивированы обещанным вознаграждением,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:44:00+03:00

2025-07-31T03:44:00+03:00

2025-07-31T04:39:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" не имели идеологической обработки, присущей религиозным фанатикам, и были мотивированы обещанным вознаграждением, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемые не имели личных встреч со своими "кураторами-проповедниками", не имели возможности пройти полноценное религиозное "воспитание" и боевую подготовку, заполнить сознание идеологической и религиозной составляющей, сложить картину мира, в которой совершение незаконных и противоречащих общечеловеческим нормам морали действий являлось бы поощряемым", - говорится в показаниях специалиста в материалах дела. Также он отмечает, что обвиняемые имеют обрывочные и несистематизированные познания даже в основных принципах ислама, ими двигало "желание получить вознаграждение, а не принести пользу избранному религиозному течению". "В действиях Фаридуни Шамсидина, Мирзоева Далерджона, Файзова Мухаммадсобира и Рачабализоды Саидакрами не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам... Террористы явно предпринимали меры самосохранения, из материалов дела известно, что действовали они с целью получения обещанного вознаграждения ... под воздействием манипуляции со стороны "заказчиков", использовавших их в качестве "биологических дронов", - говорится в документе. Согласно материалам, имеются признаки "программирования" сознания террористов для совершения единичной террористической атаки, которая бы повлекла наибольший урон гражданскому населению, а не служила распространению идей радикального исламизма. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250730/krokus-2032472697.html

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красногорск, крокус сити холл, происшествия