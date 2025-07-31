https://ria.ru/20250731/telegram-2032729794.html

Telegram запустил глобальный поиск по публикациям в каналах

Telegram запустил глобальный поиск по публикациям в каналах - РИА Новости, 31.07.2025

Telegram запустил глобальный поиск по публикациям в каналах

Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:03:00+03:00

2025-07-31T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Telegram представил обновление, в котором будет доступен глобальный поиск по публикациям в каналах, создание альбомов историями, а также мини-приложение для разработчиков ботов, следует из пресс-релиза мессенджера. "С сегодняшнего дня в Telegram можно пользоваться глобальным поиском по публичным постам, объединять истории в альбомы и добавлять подарки в коллекции, управлять ботами с помощью нового стильного мини-приложения - и не только", - говорится в сообщении. Отмечается, что в разделе поиска появилась новая вкладка "Публикации", где отображаются результаты поиска из публичных каналов. Поиск публикаций доступен только для пользователей с подпиской Premium. Обновление позволит разработчикам ботов и мини-приложений для Telegram управлять ими в специальном мини-приложении @BotFather. В нем можно будет создавать ботов, обновлять настройки, иконки и описания. Пользователи также могут создавать альбомы с опубликованными историями. Кроме того, в Telegram теперь можно создавать коллекции подарков, которые поддерживают сортировку по фильтрам для удобства просмотра. В мессенджере также появятся подарки, доступные только пользователям с Premium, которые можно приобрести ограниченное количество раз. Кроме того, после обновления у пользователей в профиле будет отражаться значок рейтинга. Число на нем зависит от общего объема успешных транзакций с использованием звезд Telegram, отмечается в сообщении. Указывается, что покупка подарков, отправка платных сообщений и оплата предложенных постов звездами повышают рейтинг, а при возврате средств за покупку звезд или обмене подарков на звезды рейтинг понижается.

https://ria.ru/20250731/telegram-2032485959.html

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