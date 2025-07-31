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Туристы отменяют брони в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 01.08.2025
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19:23 31.07.2025 (обновлено: 10:04 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/tailand-2032702195.html
Туристы отменяют брони в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей
Туристы отменяют брони в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 01.08.2025
Туристы отменяют брони в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей
Более пяти тысяч бронирований было отменено в отелях в популярных туристических регионах Таиланда в результате пограничного конфликта с Камбоджей, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T19:23:00+03:00
2025-08-01T10:04:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч бронирований было отменено в отелях в популярных туристических регионах Таиланда в результате пограничного конфликта с Камбоджей, сообщает газета Nation со ссылкой на Ассоциацию отелей королевства. По ее данным, с момента обострения тайско-камбоджийского конфликта 24 июля было отменено 5226 бронирований в 24 отелях девяти провинций, популярных среди отдыхающих. Наиболее пострадавшими от оттока туристов стали провинция Чиангмай, Чонбури, Пхукет, а также столица Бангкок. Как уточнили в объединении, чаще всего от запланированных поездок отказывались внутренние туристы и граждане соседних азиатских стран. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. С обеих сторон были убитые и раненые, в том числе гражданские. В соответствии с договоренностями сторон, достигнутыми на переговорах глав правительств в Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и в присутствии послов США и КНР в Малайзии в качестве наблюдателей, режим прекращения огня на границе между Таиландом и Камбоджей вступил в силу с полуночи с 28 на 29 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250730/tailand-2032296124.html
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Туристы отменяют брони в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей

Пять тысяч бронирований отменили в отелях Таиланда из-за конфликта с Камбоджей

© AP Photo / Anton L. DelgadoЖители покидают дома после конфликта между Таиландом и Камбоджей
Жители покидают дома после конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Anton L. Delgado
Жители покидают дома после конфликта между Таиландом и Камбоджей. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч бронирований было отменено в отелях в популярных туристических регионах Таиланда в результате пограничного конфликта с Камбоджей, сообщает газета Nation со ссылкой на Ассоциацию отелей королевства.
По ее данным, с момента обострения тайско-камбоджийского конфликта 24 июля было отменено 5226 бронирований в 24 отелях девяти провинций, популярных среди отдыхающих. Наиболее пострадавшими от оттока туристов стали провинция Чиангмай, Чонбури, Пхукет, а также столица Бангкок.
Как уточнили в объединении, чаще всего от запланированных поездок отказывались внутренние туристы и граждане соседних азиатских стран.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. С обеих сторон были убитые и раненые, в том числе гражданские. В соответствии с договоренностями сторон, достигнутыми на переговорах глав правительств в Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и в присутствии послов США и КНР в Малайзии в качестве наблюдателей, режим прекращения огня на границе между Таиландом и Камбоджей вступил в силу с полуночи с 28 на 29 июля 2025 года.
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
30 июля, 10:09
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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