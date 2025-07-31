https://ria.ru/20250731/svyaz-2032725499.html
Кабмин утвердил изменение о самозапрете россиян на оформление сим-карт
Кабмин утвердил изменение о самозапрете россиян на оформление сим-карт - РИА Новости, 31.07.2025
Кабмин утвердил изменение о самозапрете россиян на оформление сим-карт
Кабмин утвердил изменения в правила оказания услуг связи, добавив пункт, касающийся самозапрета на оформление сим-карт - операторы будут проверять наличие... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:13:00+03:00
2025-07-31T22:13:00+03:00
2025-07-31T22:27:00+03:00
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020713809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f79174afee8896f428d7123c200eaa5.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кабмин утвердил изменения в правила оказания услуг связи, добавив пункт, касающийся самозапрета на оформление сим-карт - операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи, говорится в постановлении правительства, размещенном на портале публикования нормативно-правовых актов. "Подраздел "Особенности заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи" раздела XI дополнить пунктом 1291 следующего содержания: "129'. Оператор связи до начала оказания услуг связи обязан осуществить проверку наличия у физического лица запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, указанного в пункте 7' статьи 45 Федерального закона "О связи"", - сказано в документе. "Пункт 1 и абзацы восьмой - двенадцатый пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2025", - уточняется там же. Для проверки оператор должен будет направить запрос осуществляется путем запроса, направляемого оператором связи в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах".Другие изменения правил, согласно постановлению, утверждают порядок отказа абонентов от получения отдельных услуг связи - рассылок, массовых и автоматических телефонных звонков (в том числе через интернет). Порядок отказа от рассылок вступает в силу с 1 августа, а от телефонных обзвонов - с 1 сентября.
https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888770.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020713809_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_9d33b99e7f6dca77431ba758c6266e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф
Общество, Правительство РФ
Кабмин утвердил изменение о самозапрете россиян на оформление сим-карт
Кабмин добавил изменение в правила связи о самозапрете на оформление сим-карт
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Кабмин утвердил изменения в правила оказания услуг связи, добавив пункт, касающийся самозапрета на оформление сим-карт - операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи, говорится в постановлении правительства, размещенном на портале
публикования нормативно-правовых актов.
"Подраздел "Особенности заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи" раздела XI дополнить пунктом 1291 следующего содержания: "129'. Оператор связи до начала оказания услуг связи обязан осуществить проверку наличия у физического лица запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, указанного в пункте 7' статьи 45 Федерального закона "О связи"", - сказано в документе.
"Пункт 1 и абзацы восьмой - двенадцатый пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2025", - уточняется там же.
Для проверки оператор должен будет направить запрос осуществляется путем запроса, направляемого оператором связи в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах".
Другие изменения правил, согласно постановлению, утверждают порядок отказа абонентов от получения отдельных услуг связи - рассылок, массовых и автоматических телефонных звонков (в том числе через интернет). Порядок отказа от рассылок вступает в силу с 1 августа, а от телефонных обзвонов - с 1 сентября.