https://ria.ru/20250731/svo-2032728712.html

Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска

Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска

Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:54:00+03:00

2025-07-31T22:54:00+03:00

2025-07-31T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

краматорск

ян гагин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории между этими населенными пунктами, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ожидали. Город имеет очень важное значение на этом участке фронта. Стоит напомнить, что именно в Часов Яр отступали из Артемовска наиболее подготовленные части, которые противник хотел спасти. Часов Яр - это ключ к освобождению Краматорска и Славянска", - сказал Гагин. По его словам, после освобождения Часова Яра под огневой контроль Вооруженных сил России перешла "существенная территория" между самим городом и Славянско-Краматорской агломерацией. Ранее в четверг Гагин сообщил РИА Новости, что разрушения в Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию. Он отметил, что не так давно сам побывал в окрестностях города.

https://ria.ru/20250731/poteri-2032694050.html

россия

донецкая народная республика

краматорск

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россия, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин