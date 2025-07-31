https://ria.ru/20250731/svo-2032728712.html
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:54:00+03:00
2025-07-31T22:54:00+03:00
2025-07-31T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
ян гагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_0:0:1883:1059_1920x0_80_0_0_03666634b4648786b5ad54d48603cefe.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории между этими населенными пунктами, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ожидали. Город имеет очень важное значение на этом участке фронта. Стоит напомнить, что именно в Часов Яр отступали из Артемовска наиболее подготовленные части, которые противник хотел спасти. Часов Яр - это ключ к освобождению Краматорска и Славянска", - сказал Гагин. По его словам, после освобождения Часова Яра под огневой контроль Вооруженных сил России перешла "существенная территория" между самим городом и Славянско-Краматорской агломерацией. Ранее в четверг Гагин сообщил РИА Новости, что разрушения в Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию. Он отметил, что не так давно сам побывал в окрестностях города.
https://ria.ru/20250731/poteri-2032694050.html
россия
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_236:0:1648:1059_1920x0_80_0_0_6cad5e74d5663a9cb2e05952a28b3a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Ян Гагин
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
Гагин: освобождение Часова Яра открывает путь на Краматорск и Славянск