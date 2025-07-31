Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/svo-2032728712.html
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:54:00+03:00
2025-07-31T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
ян гагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_0:0:1883:1059_1920x0_80_0_0_03666634b4648786b5ad54d48603cefe.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории между этими населенными пунктами, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ожидали. Город имеет очень важное значение на этом участке фронта. Стоит напомнить, что именно в Часов Яр отступали из Артемовска наиболее подготовленные части, которые противник хотел спасти. Часов Яр - это ключ к освобождению Краматорска и Славянска", - сказал Гагин. По его словам, после освобождения Часова Яра под огневой контроль Вооруженных сил России перешла "существенная территория" между самим городом и Славянско-Краматорской агломерацией. Ранее в четверг Гагин сообщил РИА Новости, что разрушения в Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию. Он отметил, что не так давно сам побывал в окрестностях города.
https://ria.ru/20250731/poteri-2032694050.html
россия
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_236:0:1648:1059_1920x0_80_0_0_6cad5e74d5663a9cb2e05952a28b3a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Ян Гагин
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска

Гагин: освобождение Часова Яра открывает путь на Краматорск и Славянск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР открывает пути наступления на Краматорск и Славянск, ВС РФ получили существенные возможности для огневого контроля территории между этими населенными пунктами, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ожидали. Город имеет очень важное значение на этом участке фронта. Стоит напомнить, что именно в Часов Яр отступали из Артемовска наиболее подготовленные части, которые противник хотел спасти. Часов Яр - это ключ к освобождению Краматорска и Славянска", - сказал Гагин.
По его словам, после освобождения Часова Яра под огневой контроль Вооруженных сил России перешла "существенная территория" между самим городом и Славянско-Краматорской агломерацией.
Ранее в четверг Гагин сообщил РИА Новости, что разрушения в Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию. Он отметил, что не так давно сам побывал в окрестностях города.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраматорскЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала