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Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/svo-2032513636.html
Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта
Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта - РИА Новости, 31.07.2025
Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта
Взятие под контроль российскими войсками села Темировка открывает с северо-востока новый участок фронта по освобождению подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:03:00+03:00
2025-07-31T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Взятие под контроль российскими войсками села Темировка открывает с северо-востока новый участок фронта по освобождению подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 29 июля сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили Темировку. Село находится на северо-востоке Запорожской области на стыке границы с ДНР. "Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и освобождение Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта для освобождения оставшейся под оккупацией ВСУ части запорожского региона", - сказал Рогов. По его словам, теперь российские войска смогут продвигаться в сторону города Гуляйполе, где враг создал крупный командный и логистический пункт, не только с юга и востока, но и с северо-востока. "Темировка – это большой шаг к освобождению значительной части Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта

Рогов: взятие Темировки открывает в Запорожской области новый участок фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Взятие под контроль российскими войсками села Темировка открывает с северо-востока новый участок фронта по освобождению подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ 29 июля сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили Темировку. Село находится на северо-востоке Запорожской области на стыке границы с ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и освобождение Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта для освобождения оставшейся под оккупацией ВСУ части запорожского региона", - сказал Рогов.
По его словам, теперь российские войска смогут продвигаться в сторону города Гуляйполе, где враг создал крупный командный и логистический пункт, не только с юга и востока, но и с северо-востока.
"Темировка – это большой шаг к освобождению значительной части Запорожской области", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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ВС России нанесли удар по полигону ВСУ в Черниговской области
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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