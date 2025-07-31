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НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2025
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13:35 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/sviridenko-2032580881.html
НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, пишут СМИ
НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2025
НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, пишут СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможные злоупотребления премьера Юлии Свириденко, связанные с историей с ее перелетами вместе с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:35:00+03:00
2025-07-31T13:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможные злоупотребления премьера Юлии Свириденко, связанные с историей с ее перелетами вместе с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком за государственный счет, но не по служебной необходимости, сообщает украинское издание "Страна.ua". "НАБУ может объявить подозрение премьеру Свириденко по "самолетному" делу. НАБУ расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра Юлии Свириденко, сообщают источники "Страны" в бюро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Источники уточняют, что Свириденко, будучи ранее министром экономики и первым вице-премьером, имела право пользоваться государственными самолетами, но, по версии следствия, некоторые ее полеты с Ермаком были организованы для личных нужд главы офиса Зеленского. Как отмечает издание, НАБУ усматривают в этом состав преступления Свириденко. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля.
https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, пишут СМИ

НАБУ расследует историю с личными поездками Свириденко за счет государства

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможные злоупотребления премьера Юлии Свириденко, связанные с историей с ее перелетами вместе с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком за государственный счет, но не по служебной необходимости, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"НАБУ может объявить подозрение премьеру Свириденко по "самолетному" делу. НАБУ расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра Юлии Свириденко, сообщают источники "Страны" в бюро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 21:30
Источники уточняют, что Свириденко, будучи ранее министром экономики и первым вице-премьером, имела право пользоваться государственными самолетами, но, по версии следствия, некоторые ее полеты с Ермаком были организованы для личных нужд главы офиса Зеленского. Как отмечает издание, НАБУ усматривают в этом состав преступления Свириденко.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, сообщил Давыдюк
27 июля, 14:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaВерховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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