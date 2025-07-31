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В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты - РИА Новости, 31.07.2025
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10:07 31.07.2025 (обновлено: 11:24 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/svedenie-2032524668.html
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Это не затронет обитаемые районы. [Станция] уйдет в Тихий океан, и не нужно беспокоиться о приземлении где-то еще", — сказал он. Сиселоф добавил, что НАСА поручило компании SpaceX создать аппарат деорбитации — сведения МКС с орбиты. По его словам, это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.Первый элемент МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, первая экспедиция прибыла на станцию два года спустя. Первоначально предполагалось, что МКС проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года, а остальные партнеры заявляли, что хотели бы продолжать работу до 2030-го. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, проект программы сведения станции с орбиты уже готов, процесс в целом займет около двух с половиной лет.
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в мире, россия, тихий океан, наса, роскосмос
В мире, Россия, Тихий океан, НАСА, Роскосмос
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты

НАСА: сведение МКС с орбиты не создаст угрозы для населенных районов

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф.
"Это не затронет обитаемые районы. [Станция] уйдет в Тихий океан, и не нужно беспокоиться о приземлении где-то еще", — сказал он.
Сиселоф добавил, что НАСА поручило компании SpaceX создать аппарат деорбитации — сведения МКС с орбиты. По его словам, это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.
Первый элемент МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, первая экспедиция прибыла на станцию два года спустя. Первоначально предполагалось, что МКС проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года, а остальные партнеры заявляли, что хотели бы продолжать работу до 2030-го.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, проект программы сведения станции с орбиты уже готов, процесс в целом займет около двух с половиной лет.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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