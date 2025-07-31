https://ria.ru/20250731/svedenie-2032524668.html
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:07:00+03:00
2025-07-31T10:07:00+03:00
2025-07-31T11:24:00+03:00
в мире
россия
тихий океан
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_65baf0306e138adfadf06a8babba27a8.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Это не затронет обитаемые районы. [Станция] уйдет в Тихий океан, и не нужно беспокоиться о приземлении где-то еще", — сказал он. Сиселоф добавил, что НАСА поручило компании SpaceX создать аппарат деорбитации — сведения МКС с орбиты. По его словам, это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.Первый элемент МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, первая экспедиция прибыла на станцию два года спустя. Первоначально предполагалось, что МКС проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года, а остальные партнеры заявляли, что хотели бы продолжать работу до 2030-го. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, проект программы сведения станции с орбиты уже готов, процесс в целом займет около двух с половиной лет.
https://ria.ru/20250731/nasa-2032517595.html
россия
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_469862780dc14a65945ef5646b3fdcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тихий океан, наса, роскосмос
В мире, Россия, Тихий океан, НАСА, Роскосмос
В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
НАСА: сведение МКС с орбиты не создаст угрозы для населенных районов