https://ria.ru/20250731/svedenie-2032524668.html

В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты

В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты - РИА Новости, 31.07.2025

В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты

Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... РИА Новости, 31.07.2025

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты не создаст угрозы для населенных районов, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Это не затронет обитаемые районы. [Станция] уйдет в Тихий океан, и не нужно беспокоиться о приземлении где-то еще", — сказал он. Сиселоф добавил, что НАСА поручило компании SpaceX создать аппарат деорбитации — сведения МКС с орбиты. По его словам, это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.Первый элемент МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, первая экспедиция прибыла на станцию два года спустя. Первоначально предполагалось, что МКС проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года, а остальные партнеры заявляли, что хотели бы продолжать работу до 2030-го. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, проект программы сведения станции с орбиты уже готов, процесс в целом займет около двух с половиной лет.

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