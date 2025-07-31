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Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале

Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале - РИА Новости, 31.07.2025

Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале

Свердловский областной суд оставил в силе арест до 19 октября двоим фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:28:00+03:00

2025-07-31T13:28:00+03:00

2025-07-31T13:28:00+03:00

происшествия

россия

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урал

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест до 19 октября двоим фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба инстанции. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гянджиева Ахлимана и Сафарова Бакира по 19 октября. Постановление обжаловали адвокаты обвиняемых. Рассмотрев доводы жалоб и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – рассказали в суде. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля, потом арест всем был продлен до 19 октября. Также источник в силовых структурах 1 июля сообщал РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын, Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В среду МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, свидетельствует база данных ведомства. По какой именно статье он объявлен в розыск, в ведомстве не уточнили. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

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