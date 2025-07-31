Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/sud-2032578538.html
Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале
Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале - РИА Новости, 31.07.2025
Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале
Свердловский областной суд оставил в силе арест до 19 октября двоим фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:28:00+03:00
2025-07-31T13:28:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
урал
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026569171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d58675720bd28494153ba16888ae6d2d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест до 19 октября двоим фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба инстанции. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гянджиева Ахлимана и Сафарова Бакира по 19 октября. Постановление обжаловали адвокаты обвиняемых. Рассмотрев доводы жалоб и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – рассказали в суде. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля, потом арест всем был продлен до 19 октября. Также источник в силовых структурах 1 июля сообщал РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын, Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В среду МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, свидетельствует база данных ведомства. По какой именно статье он объявлен в розыск, в ведомстве не уточнили. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250716/sud--2029387527.html
россия
екатеринбург
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026569171_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_644024597c5c3857ec988565023245da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, урал, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Урал, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в силе арест двоим фигурантам дела об ОПГ на Урале

В Екатеринбурге двух фигурантов дела об ОПГ оставили под арестом до 19 октября

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкБакир Сафаров в суде
Бакир Сафаров в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Бакир Сафаров в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест до 19 октября двоим фигурантам дела о преступной группировке в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба инстанции.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гянджиева Ахлимана и Сафарова Бакира по 19 октября. Постановление обжаловали адвокаты обвиняемых. Рассмотрев доводы жалоб и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – рассказали в суде.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов до 19 июля, потом арест всем был продлен до 19 октября.
Также источник в силовых структурах 1 июля сообщал РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын, Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В среду МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, свидетельствует база данных ведомства. По какой именно статье он объявлен в розыск, в ведомстве не уточнили.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Суд в Екатеринбурге продлил арест шестерым фигурантам дела об ОПГ
16 июля, 09:44
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургУралСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала