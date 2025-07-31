https://ria.ru/20250731/sud-2032570616.html

Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу блока "Победа" на решение ЦИК

Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу блока "Победа" на решение ЦИК - РИА Новости, 31.07.2025

Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу блока "Победа" на решение ЦИК

Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу оппозиционного политблока "Победа" на решение Центральной избирательной комиссии о недопуске его к выборам,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:57:00+03:00

2025-07-31T12:57:00+03:00

2025-07-31T12:59:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу оппозиционного политблока "Победа" на решение Центральной избирательной комиссии о недопуске его к выборам, сообщает в четверг пресс-служба политсилы. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд. По мнению представителей блока, власти используют формальные предлоги для недопуска оппозиционных сил к избирательному процессу. "Страх проиграть 28 сентября толкает режим на очередное преступление против закона. По указу партии власти суд отказался рассматривать жалобу блока "Победа" на решение ЦИК. Формальный предлог — якобы просрочена подача жалобы на один день. Это обман и манипуляция. Срок подачи, согласно Избирательному кодексу, истекал 23 июля. Заявление подано в срок", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока "Победа". В политформировании подчеркнули, что административный акт можно оспорить только после его официального подписания и уведомления, а не с момента устного объявления на заседании комиссии. Политсила отмечает, что ЦИК нарушил закон и превысил полномочия, отказавшись регистрировать блок без реальных оснований. Решение суда было принято после заявлений президента Майи Санду и экстренного заседания Высшего совета безопасности о якобы вмешательстве России в выборы. В блоке "Победа" считают, что совет безопасности используется "как политическая дубинка против оппозиции". "Сегодня в Молдове фактически уничтожено право на справедливость, равенство перед законом и участие в выборах", – отметили представители блока. Блок "Победа" намерен обжаловать решение суда первой инстанции в Высшей судебной палате и добиваться соблюдения закона в международных инстанциях. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032528680.html

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в мире, молдавия, кишинев, василий боля, майя санду, евгения гуцул