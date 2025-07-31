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На Урале арестовали обвиняемого в убийстве жены - тренера по карате - РИА Новости, 31.07.2025
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11:53 31.07.2025 (обновлено: 12:28 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/sud-2032544649.html
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве жены - тренера по карате
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве жены - тренера по карате - РИА Новости, 31.07.2025
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве жены - тренера по карате
Березовский городской суд арестовал местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги - тренера по карате, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:53:00+03:00
2025-07-31T12:28:00+03:00
происшествия
свердловская область
березовский
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Березовский городской суд арестовал местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги - тренера по карате, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Супруг тренера по карате заключен под стражу. Березовский городской суд избрал в отношении Андрея Папста меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 сентября", – говорится в сообщении. В инстанции уточнили, что ему предъявлено обвинение в убийстве. "На территории Березовского муниципального округа 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого. В ходе осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия", – рассказали журналистам в прокуратуре региона. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что 41-летний водитель автомобиля Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В ДТП погибла пассажирка автомобиля, 36-летняя женщина, говорили тогда в ведомстве, водитель автомобиля имеет стаж вождения 22 года, к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В СМИ заявляли, что как женщина, так и ее муж работали детскими тренерами по карате, а зовут погибшую Алена Папст. В свою очередь в средней общеобразовательной школе №8 в Березовском подтвердили гибель их педагога. "Коллектив глубоко потрясен известием о трагической гибели нашего дорогого коллеги – замечательного педагога, наставника и друга. Ее преданность делу воспитания и образования детей была бесценна", – говорится в заявлении школы №8 Березовского, размещенном в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250730/sud-2032394509.html
https://ria.ru/20250729/sud-2032199654.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, березовский, урал
Происшествия, Свердловская область, Березовский, Урал
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве жены - тренера по карате

Жителя Свердловской области арестовали по обвинению в убийстве супруги

© Березовский городской суд Свердловской области/ВКонтактеАндрей Папст в зале суда
Андрей Папст в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Березовский городской суд Свердловской области/ВКонтакте
Андрей Папст в зале суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Березовский городской суд арестовал местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги - тренера по карате, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Супруг тренера по карате заключен под стражу. Березовский городской суд избрал в отношении Андрея Папста меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 сентября", – говорится в сообщении. В инстанции уточнили, что ему предъявлено обвинение в убийстве.
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"На территории Березовского муниципального округа 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого. В ходе осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия", – рассказали журналистам в прокуратуре региона.
По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что 41-летний водитель автомобиля Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В ДТП погибла пассажирка автомобиля, 36-летняя женщина, говорили тогда в ведомстве, водитель автомобиля имеет стаж вождения 22 года, к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
В СМИ заявляли, что как женщина, так и ее муж работали детскими тренерами по карате, а зовут погибшую Алена Папст.
В свою очередь в средней общеобразовательной школе №8 в Березовском подтвердили гибель их педагога. "Коллектив глубоко потрясен известием о трагической гибели нашего дорогого коллеги – замечательного педагога, наставника и друга. Ее преданность делу воспитания и образования детей была бесценна", – говорится в заявлении школы №8 Березовского, размещенном в соцсети "ВКонтакте".
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