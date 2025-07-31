https://ria.ru/20250731/sud-2032520273.html

В Москве осудили супружескую пару за госизмену

В Москве осудили супружескую пару за госизмену - РИА Новости, 31.07.2025

В Москве осудили супружескую пару за госизмену

Осужденные в Москве муж и жена передавали военной разведке Украины сведения о военных и силовых ведомствах, персональные данные сотрудников судов и военкоматов, РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:47:00+03:00

2025-07-31T09:47:00+03:00

2025-07-31T09:47:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденные в Москве муж и жена передавали военной разведке Украины сведения о военных и силовых ведомствах, персональные данные сотрудников судов и военкоматов, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Московским городским судом за совершение государственной измены осуждены и приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима граждане России муж и жена, проживавшие в Москве. Осужденные были задержаны весной 2024 года... По заданию украинской военной разведки указанные лица собирали и передавали в спецслужбу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ ГШ ВС РФ и Росгвардии, персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военных комиссариатов", - говорится в сообщении. В среду столичная прокуратура сообщила, что Мосгорсуд дал 15 и 17 лет 38-летней Валерии Егоровой и ее супругу – 42-летнему Павлу Коротичу. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником.

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происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, главное разведывательное управление рф