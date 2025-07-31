https://ria.ru/20250731/student-2032575843.html

Студент из Уфы рассказал, как на каникулах работал на спецслужбы Украины

Студент из Уфы рассказал, как на каникулах работал на спецслужбы Украины - РИА Новости, 31.07.2025

Студент из Уфы рассказал, как на каникулах работал на спецслужбы Украины

Несовершеннолетний студент из Уфы, арестованный за диверсии, рассказал при задержании, как за вознаграждение фотографировал объекты ТЭК для спецслужб Украины и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:17:00+03:00

2025-07-31T13:17:00+03:00

2025-07-31T13:17:00+03:00

происшествия

уфа

рязань

казань

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 31 июл – РИА Новости. Несовершеннолетний студент из Уфы, арестованный за диверсии, рассказал при задержании, как за вознаграждение фотографировал объекты ТЭК для спецслужб Украины и на новогодних каникулах ездил в Рязань и Казань для съемок зданий нефтезавода, детского сада и церкви, следует из видео допроса задержанного. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали об аресте 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь железнодорожный локомотив в Башкирии. Пресс-служба управления ФСБ России по Башкирии распространило кадры задержания подростка и видеозапись его допроса, уточнив, что он является студентом первого курса одного из местных вузов. "Я предложил ему нанимать людей, чтобы помогали в работе, после чего он начал предлагать фоткать транспортные средства в определенных местах города. После чего на новогодние каникулы он мне предложил поехать в Рязань и снять видео нефтеперерабатывающего завода. Я принял предложение и поехал в Рязань. Отправив ему 5-7 фотографий, я выполнил работу, и он скинул мне сумму в районе 65 тысяч рублей. Затем он попросил меня съездить в Казань, я попросил свою подругу, она поехала со мной, и мы сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. После чего он выплатил нам в районе 50 тысяч рублей", - рассказывает задержанный силовикам. Студент рассказал, как за 4 тысячи рублей нанимал посторонних для фотографирования объекта в Уфе. "Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, и на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мной, ведь я совершал преступления и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо", - сказал подросток. В релизе управления ФСБ говорится, что студент, "осознавая, что запрашиваемые сведения будут использованы вооруженными силами и специальными службами Украины для нанесения атак БПЛА, проводил фото- и видеосъемку локаций в Уфе и Казани, в том числе автомобилей, припаркованных при указанных заказчиком учреждениях, зданий религиозных организаций и частных домовладений. В дальнейшем, для увеличения количества получаемых денежных средств, он стал координатором и привлек своих знакомых, которые не предполагали истинных целей заданий". "В январе он передал заказчику информацию о точных координатах, местах расположения зданий и сооружений нефтеперерабатывающих компаний. В ходе приготовления к поджогу локомотива на ж/д станции "Дема" Куйбышевской железной дороги злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20250731/sud-2032520273.html

https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html

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происшествия, уфа, рязань, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)