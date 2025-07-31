Студент из Уфы рассказал, как на каникулах работал на спецслужбы Украины
Арестованный студент из Уфы фотографировал объекты ТЭК для спецслужб Украины
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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УФА, 31 июл – РИА Новости. Несовершеннолетний студент из Уфы, арестованный за диверсии, рассказал при задержании, как за вознаграждение фотографировал объекты ТЭК для спецслужб Украины и на новогодних каникулах ездил в Рязань и Казань для съемок зданий нефтезавода, детского сада и церкви, следует из видео допроса задержанного.
Пресс-служба управления ФСБ России по Башкирии распространило кадры задержания подростка и видеозапись его допроса, уточнив, что он является студентом первого курса одного из местных вузов.
"Я предложил ему нанимать людей, чтобы помогали в работе, после чего он начал предлагать фоткать транспортные средства в определенных местах города. После чего на новогодние каникулы он мне предложил поехать в Рязань и снять видео нефтеперерабатывающего завода. Я принял предложение и поехал в Рязань. Отправив ему 5-7 фотографий, я выполнил работу, и он скинул мне сумму в районе 65 тысяч рублей. Затем он попросил меня съездить в Казань, я попросил свою подругу, она поехала со мной, и мы сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. После чего он выплатил нам в районе 50 тысяч рублей", - рассказывает задержанный силовикам.
Студент рассказал, как за 4 тысячи рублей нанимал посторонних для фотографирования объекта в Уфе. "Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, и на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мной, ведь я совершал преступления и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо", - сказал подросток.
В релизе управления ФСБ говорится, что студент, "осознавая, что запрашиваемые сведения будут использованы вооруженными силами и специальными службами Украины для нанесения атак БПЛА, проводил фото- и видеосъемку локаций в Уфе и Казани, в том числе автомобилей, припаркованных при указанных заказчиком учреждениях, зданий религиозных организаций и частных домовладений. В дальнейшем, для увеличения количества получаемых денежных средств, он стал координатором и привлек своих знакомых, которые не предполагали истинных целей заданий".
"В январе он передал заказчику информацию о точных координатах, местах расположения зданий и сооружений нефтеперерабатывающих компаний. В ходе приготовления к поджогу локомотива на ж/д станции "Дема" Куйбышевской железной дороги злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в релизе ведомства.