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Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:39:00+03:00
2025-07-31T19:39:00+03:00
2025-07-31T19:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, предусматривающей не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20250716/golikova-2029480903.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей
Путин поручил кабмину представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей