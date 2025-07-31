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Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей - РИА Новости, 31.07.2025
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19:39 31.07.2025 (обновлено: 19:49 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/standart-2032706062.html
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:39:00+03:00
2025-07-31T19:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, предусматривающей не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20250716/golikova-2029480903.html
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей

Путин поручил кабмину представить идеи по стандарту поддержки многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 6 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России
16 июля, 14:45
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, предусматривающей не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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