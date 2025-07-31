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В США зафиксировали самую длинную в мире молнию

В США зафиксировали самую длинную в мире молнию - РИА Новости, 31.07.2025

В США зафиксировали самую длинную в мире молнию

Молния длиной 829 километров в США, зафиксированная в октябре 2017 года между штатами Техас и Канзас, установила новый мировой рекорд по протяженности,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:53:00+03:00

2025-07-31T17:53:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Молния длиной 829 километров в США, зафиксированная в октябре 2017 года между штатами Техас и Канзас, установила новый мировой рекорд по протяженности, говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН. "ВМО зафиксировала новый мировой рекорд по самой длинной молнии — невероятные 829 километров (515 миль) в печально известной штормовой зоне в США. Масштабная молния произошла в октябре 2017 года во время крупной грозы. Она охватила территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити, что эквивалентно расстоянию между Парижем и Венецией в Европе. Чтобы преодолеть это расстояние, автомобилю потребовалось бы около восьми-девяти часов, а коммерческому самолету — не менее 90 минут", — сказано в документе. Добавляется, что комитет ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата, который ведет официальные записи о глобальных экстремальных явлениях, признал новый рекорд с помощью использования новейших спутниковых технологий. Эта вспышка по протяженности на 61 километр длиннее предыдущего рекорда, когда 29 апреля 2020 года молния преодолела расстояние 768 километров, пройдя через несколько районов юга США. "Этот новый рекорд наглядно демонстрирует невероятную силу природной стихии. Кроме того, оценка ВМО экстремальных явлений окружающей среды, таких как этот рекорд, свидетельствует о значительном научном прогрессе в наблюдении, документировании и оценке подобных событий. Вполне вероятно, что существуют еще более серьезные крайности, и мы сможем наблюдать их по мере того, как со временем накапливаются другие высококачественные измерения молний", — приводится в документе мнение докладчика ВМО по погоде и экстремальным климатическим явлениям Рэндалла Червениа.

https://ria.ru/20250726/japonija-2031610542.html

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