Экс-помощник Рейгана рассказал о последствиях антироссийских санкций США
Экс-помощник Рейгана Бэндоу: новые антироссийские санкции навредят США
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые антироссийские санкции навредят самому Вашингтону, выразил мнение в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
Трамп 14 июля заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые ограничительные меры, заявил, что экономике РФ уже удалось выработать иммунитет к западным санкциям.
"Экономика РФ выдержала западные санкции и даже выросла с начала войны… Угроза Трампа наказать страны, закупающие российскую нефть, в первую очередь Китай и Индию, а во вторую - Бразилию, навредит США, потому что ни одна из этих стран скорее всего не поддастся давлению Вашингтона", - говорится в публикации.
Также Бэндоу считает, что такие действия Трампа подорвут налаживающиеся отношения США с Индией, уменьшат шансы достижения соглашения по торговле с КНР и усугубят противоречия Вашингтона с Бразилией.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести пошлины в размере 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.