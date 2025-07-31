https://ria.ru/20250731/ssha-2032630790.html

Экс-помощник Рейгана рассказал о последствиях антироссийских санкций США

Экс-помощник Рейгана рассказал о последствиях антироссийских санкций США - РИА Новости, 31.07.2025

Экс-помощник Рейгана рассказал о последствиях антироссийских санкций США

Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:20:00+03:00

2025-07-31T15:20:00+03:00

2025-07-31T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российская экономика выстояла санкционное давление со стороны Запада из-за конфликта на Украине, а анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые антироссийские санкции навредят самому Вашингтону, выразил мнение в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Трамп 14 июля заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые ограничительные меры, заявил, что экономике РФ уже удалось выработать иммунитет к западным санкциям. "Экономика РФ выдержала западные санкции и даже выросла с начала войны… Угроза Трампа наказать страны, закупающие российскую нефть, в первую очередь Китай и Индию, а во вторую - Бразилию, навредит США, потому что ни одна из этих стран скорее всего не поддастся давлению Вашингтона", - говорится в публикации. Также Бэндоу считает, что такие действия Трампа подорвут налаживающиеся отношения США с Индией, уменьшат шансы достижения соглашения по торговле с КНР и усугубят противоречия Вашингтона с Бразилией. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести пошлины в размере 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250730/sanktsii--2032262759.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп