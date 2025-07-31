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В Нью-Йорке мужчина умер от "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.07.2025
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15:16 31.07.2025 (обновлено: 15:23 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ssha-2032629709.html
В Нью-Йорке мужчина умер от "болезни легионеров"
В Нью-Йорке мужчина умер от "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.07.2025
В Нью-Йорке мужчина умер от "болезни легионеров"
Один человек скончался от "болезни легионеров" в Нью-Йорке, еще по меньшей мере 22 заразились, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:16:00+03:00
2025-07-31T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один человек скончался от "болезни легионеров" в Нью-Йорке, еще по меньшей мере 22 заразились, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города. Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом ("болезнью легионеров") на Манхэттене в минувшие выходные. "Один человек погиб и минимум 22 человека заразились в результате вспышки легионеллеза в Нью-Йорке", - указывает телеканал. Отмечается, что случаи заражения фиксируются в квартале Гарлем на Манхэттене и близлежащих районах. По его данным, в департаменте здравоохранения города напомнили, что людям, у которых в конце июля развились напоминающие грипп симптомы в затронутых районах города, необходимо незамедлительно обращаться к врачу. В группу высокого риска входят люди старше 50, курильщики, люди с хроническими заболеваниями легких, ослабленной иммунной системой. Телеканал указывает, что легионеллы, вызывающие заболевание, развиваются в теплой воде, и заражение может произойти через вдыхание водяных паров. При этом официальные лица заявили телеканалу, что болезнь не передается от человека к человеку.
https://ria.ru/20250726/chuma-2031230348.html
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в мире, нью-йорк (город), медицина, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Медицина, США
В Нью-Йорке мужчина умер от "болезни легионеров"

ABC: в Нью-Йорке произошло массовое заражение болезнью легионеров

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи США
Автомобиль скорой помощи США - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один человек скончался от "болезни легионеров" в Нью-Йорке, еще по меньшей мере 22 заразились, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом ("болезнью легионеров") на Манхэттене в минувшие выходные.
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"Один человек погиб и минимум 22 человека заразились в результате вспышки легионеллеза в Нью-Йорке", - указывает телеканал.
Отмечается, что случаи заражения фиксируются в квартале Гарлем на Манхэттене и близлежащих районах.
По его данным, в департаменте здравоохранения города напомнили, что людям, у которых в конце июля развились напоминающие грипп симптомы в затронутых районах города, необходимо незамедлительно обращаться к врачу. В группу высокого риска входят люди старше 50, курильщики, люди с хроническими заболеваниями легких, ослабленной иммунной системой.
Телеканал указывает, что легионеллы, вызывающие заболевание, развиваются в теплой воде, и заражение может произойти через вдыхание водяных паров. При этом официальные лица заявили телеканалу, что болезнь не передается от человека к человеку.
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