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США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 31.07.2025
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05:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ssha-2032499160.html
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 31.07.2025
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:33:00+03:00
2025-07-31T05:33:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник. В начале июля Белый дом направил ряду стран, в том числе Таиланду и Камбодже, уведомления о повышении с 1 августа пошлин на их товары. "(Президент США - ред.) Дональд Трамп разрешил войну между Камбоджей и Таиландом. Все выходные он звонил то Камбодже, то Таиланду, Камбодже - Таиланду, а в понедельник они объявили перемирие. И знаете, что мы сделали сегодня? Мы заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом", - рассказал Латник в интервью телеканалу Fox News. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.​​
https://ria.ru/20250731/koreja-2032496244.html
https://ria.ru/20250731/koreya-2032494541.html
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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей

Глава Минторга Латник: США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник.
В начале июля Белый дом направил ряду стран, в том числе Таиланду и Камбодже, уведомления о повышении с 1 августа пошлин на их товары.
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"(Президент США - ред.) Дональд Трамп разрешил войну между Камбоджей и Таиландом. Все выходные он звонил то Камбодже, то Таиланду, Камбодже - Таиланду, а в понедельник они объявили перемирие. И знаете, что мы сделали сегодня? Мы заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом", - рассказал Латник в интервью телеканалу Fox News.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.​​
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