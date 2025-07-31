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В США родился "самый старый" ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
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04:04 31.07.2025 (обновлено: 11:34 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ssha-2032494224.html
В США родился "самый старый" ребенок
В США родился "самый старый" ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
В США родился "самый старый" ребенок
Ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает журнал MIT Technology Review. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает журнал MIT Technology Review. "Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет", — говорится в публикации. Как отмечает издание, мальчик установил новый рекорд как "самый старый ребенок". По данным журнала, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.
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сша, массачусетский технологический институт, в мире
США, Массачусетский технологический институт, В мире
В США родился "самый старый" ребенок

В США из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет, родился ребенок

© Фото : Lindsey PierceТаддеус Дэниел Пирс
Таддеус Дэниел Пирс - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Lindsey Pierce
Таддеус Дэниел Пирс
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает журнал MIT Technology Review.
"Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, мальчик установил новый рекорд как "самый старый ребенок". По данным журнала, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.
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