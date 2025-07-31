https://ria.ru/20250731/ssha-2032494224.html
В США родился "самый старый" ребенок
В США родился "самый старый" ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
В США родился "самый старый" ребенок
Ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает журнал MIT Technology Review. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:04:00+03:00
2025-07-31T04:04:00+03:00
2025-07-31T11:34:00+03:00
сша
массачусетский технологический институт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032538877_0:0:1114:626_1920x0_80_0_0_7c23c2b22cdabc7b1dade84706a1573a.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает журнал MIT Technology Review. "Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет", — говорится в публикации. Как отмечает издание, мальчик установил новый рекорд как "самый старый ребенок". По данным журнала, родители ребенка "усыновили" эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году. Всего удалось создать четыре эмбриона, один их них был перенесен в матку женщины, а остальные три были криоконсервированы и оставлены на хранение.
https://ria.ru/20241220/rody-1990385915.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032538877_0:0:836:626_1920x0_80_0_0_8e5862b351d0aa88b5f7ce4fa134873a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, массачусетский технологический институт, в мире
США, Массачусетский технологический институт, В мире
В США родился "самый старый" ребенок
В США из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет, родился ребенок