Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей
Сделка США и Южной Кореи обязывает Сеул купить СПГ на сто миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"С удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты Америки заключили всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Согласно договору, Южная Корея предоставит США 350 миллиардов долларов для инвестиций, которые будут находиться под контролем Соединенных Штатов и отбираться лично мной как президентом", — написал он.
Другие положения документа:
- Южная Корея также закупит СПГ и другие энергоносители на 100 миллиардов долларов.
- Она полностью откроет рынок для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
- В США будет действовать 15-процентная пошлина на товары из Южной Кореи.
- Американским поставщикам, напротив, дадут доступ без тарифов.
Кроме того, в ближайшие две недели президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Белый дом.