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Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей - РИА Новости, 31.07.2025
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01:31 31.07.2025 (обновлено: 09:21 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ssha-2032487134.html
Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей
Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей
США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:31:00+03:00
2025-07-31T09:21:00+03:00
южная корея
сша
в мире
дональд трамп
ли чжэ мен
экономика
энергетика
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."С удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты Америки заключили всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Согласно договору, Южная Корея предоставит США 350 миллиардов долларов для инвестиций, которые будут находиться под контролем Соединенных Штатов и отбираться лично мной как президентом", — написал он.Другие положения документа:Кроме того, в ближайшие две недели президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Белый дом.
https://ria.ru/20250729/zhuravl-2032119755.html
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
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южная корея, сша, в мире, дональд трамп, ли чжэ мен, экономика, энергетика, введение трампом пошлин на импорт
Южная Корея, США, В мире, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Экономика, Энергетика, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей

Сделка США и Южной Кореи обязывает Сеул купить СПГ на сто миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"С удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты Америки заключили всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Согласно договору, Южная Корея предоставит США 350 миллиардов долларов для инвестиций, которые будут находиться под контролем Соединенных Штатов и отбираться лично мной как президентом", — написал он.
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Другие положения документа:
  • Южная Корея также закупит СПГ и другие энергоносители на 100 миллиардов долларов.
  • Она полностью откроет рынок для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
  • В США будет действовать 15-процентная пошлина на товары из Южной Кореи.
  • Американским поставщикам, напротив, дадут доступ без тарифов.
Кроме того, в ближайшие две недели президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Белый дом.
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Южная КореяСШАВ миреДональд ТрампЛи Чжэ МенЭкономикаЭнергетикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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