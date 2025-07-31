https://ria.ru/20250731/ssha-2032487134.html

Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей

Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей - РИА Новости, 31.07.2025

Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей

США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:31:00+03:00

2025-07-31T01:31:00+03:00

2025-07-31T09:21:00+03:00

южная корея

сша

в мире

дональд трамп

ли чжэ мен

экономика

энергетика

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США и Южная Корея подписали соглашение, обязывающее Сеул закупить энергоносители, сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."С удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты Америки заключили всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Согласно договору, Южная Корея предоставит США 350 миллиардов долларов для инвестиций, которые будут находиться под контролем Соединенных Штатов и отбираться лично мной как президентом", — написал он.Другие положения документа:Кроме того, в ближайшие две недели президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Белый дом.

https://ria.ru/20250729/zhuravl-2032119755.html

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южная корея

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, сша, в мире, дональд трамп, ли чжэ мен, экономика, энергетика, введение трампом пошлин на импорт