https://ria.ru/20250731/spravka-2032555701.html

Эксперт рассказал о сроках введения новых правил медкомиссии для водителей

Эксперт рассказал о сроках введения новых правил медкомиссии для водителей - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт рассказал о сроках введения новых правил медкомиссии для водителей

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат не с 1 августа, а с 1 марта 2027 года, рассказал... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:11:00+03:00

2025-07-31T12:11:00+03:00

2025-07-31T12:11:00+03:00

общество

петр шкуматов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат не с 1 августа, а с 1 марта 2027 года, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Ранее в СМИ появилась информация, что медсправка после прохождения медкомиссии переходит в электронный формат с 1 августа. "Данные поправки подписаны в начале июля текущего года (Федеральный закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ), но они вступят в силу только с 1 марта 2027 года. С 1 марта 2027 года медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат", - уточнил Шкуматов. Он отметил, что справка нужна автомобилистам только при оформлении водительского удостоверения или его продлении. "Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки, обмен данными будет прямой между Минздравом и ГИБДД. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое", - пояснил Шкуматов. Эксперт назвал переход справки в электронный вид позитивным изменением. "В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной", - подчеркнул Шкуматов. При этом если автомобилист захочет получить бумажный экземпляр справки, ему его выдадут, отметил эксперт.

https://ria.ru/20250725/shtraf-2031531628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр шкуматов, гибдд мвд рф