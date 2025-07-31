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Спикер Рады подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
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13:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spiker-2032581350.html
Спикер Рады подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Спикер Рады подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
Спикер Рады подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый в четверг закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:38:00+03:00
2025-07-31T13:38:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
руслан стефанчук
спиридон килинкаров
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый в четверг закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Ранее в четверг Рада поддержала возвращение независимости двум этим ведомствам. "Принятый перед этим закон подписал", - сказал Стефанчук на заседании парламента, которое транслирует телеканал "Рада". Теперь закон должен подписать Владимир Зеленский. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Спикер Рады подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Спикер Рады Стефанчук подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый в четверг закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Ранее в четверг Рада поддержала возвращение независимости двум этим ведомствам.
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
Вчера, 21:30
"Принятый перед этим закон подписал", - сказал Стефанчук на заседании парламента, которое транслирует телеканал "Рада".
Теперь закон должен подписать Владимир Зеленский.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, сообщил Давыдюк
27 июля, 14:11
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукСпиридон КилинкаровВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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