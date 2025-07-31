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Спецпосланник США посетит Газу 1 августа - РИА Новости, 31.07.2025
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20:53 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsposlannik-2032718503.html
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа - РИА Новости, 31.07.2025
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа
Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:53:00+03:00
2025-07-31T20:53:00+03:00
в мире
сша
майк хакаби
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте", — заявила она на брифинге. По словам Левитт, США стремятся "обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи" в регион.
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в мире, сша, майк хакаби, стив уиткофф
В мире, США, Майк Хакаби, Стив Уиткофф
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа

Спецпосланник США Уиткофф посетит Газу для оценки ситуации с гумпомощью

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте", — заявила она на брифинге.
По словам Левитт, США стремятся "обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи" в регион.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ
26 июля, 17:00
 
В миреСШАМайк ХакабиСтив Уиткофф
 
 
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