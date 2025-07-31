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Спецпосланник США посетит Газу 1 августа

Спецпосланник США посетит Газу 1 августа - РИА Новости, 31.07.2025

Спецпосланник США посетит Газу 1 августа

Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:53:00+03:00

2025-07-31T20:53:00+03:00

2025-07-31T20:53:00+03:00

в мире

сша

майк хакаби

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте", — заявила она на брифинге. По словам Левитт, США стремятся "обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи" в регион.

https://ria.ru/20250726/rubio-2031632598.html

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в мире, сша, майк хакаби, стив уиткофф