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Спецпосланник США посетит Газу 1 августа
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа - РИА Новости, 31.07.2025
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа
Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:53:00+03:00
2025-07-31T20:53:00+03:00
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в мире
сша
майк хакаби
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Специальный посланник США Стив Уиткофф и посол Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте", — заявила она на брифинге. По словам Левитт, США стремятся "обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи" в регион.
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в мире, сша, майк хакаби, стив уиткофф
В мире, США, Майк Хакаби, Стив Уиткофф
Спецпосланник США посетит Газу 1 августа
Спецпосланник США Уиткофф посетит Газу для оценки ситуации с гумпомощью