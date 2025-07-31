Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032712445.html
Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР
Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025
Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР
Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, ПВО сбила ночью 32 беспилотника над регионами России, атака БПЛА совершена на одно из промышленных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:07:00+03:00
2025-07-31T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
волгоградская область
дональд трамп
дмитрий медведев
олег мельниченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, ПВО сбила ночью 32 беспилотника над регионами России, атака БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Пензенской области. ВС России освободили Часов Яр в ДНР Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1270 военнослужащих. ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения противника, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147-ми районах. Средства противовоздушной обороны сбиты 169 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Трамп резко высказался в адрес Медведева Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот заходит на "очень опасную территорию". В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". Позже Медведев, комментируя высказывание Трампа в его адрес, отметил, что если слова бывшего президента РФ вызывают столь нервную реакцию у американского лидера, то это значит, что Россия во всем права. ПВО сбила ночью 32 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО уничтожили ночью 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью, пять – над Воронежской, пять – над Белгородской, два – над Тамбовской, два – над Ростовской, семь – над Крымом. Движение поездов в Волгоградской области нарушалось из-за ЧП с БПЛАДвижение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, сообщили РЖД. По информации компании, задержались два дальних пассажирских поезда и один пригородный. Возгорание произошло на пензенском предприятии после атаки БПЛААтака вражеских БПЛА совершена на одном из промышленных предприятий Пензенской области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. К 10.40 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал. Велосипедист атакован дроном ВСУ в курском Беловском районе Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250731/poteri-2032694050.html
https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html
https://ria.ru/20250731/oborona-2032551864.html
россия
часов яр
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, часов яр, волгоградская область, дональд трамп, дмитрий медведев, олег мельниченко, вооруженные силы украины, ржд
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Волгоградская область, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, РЖД

Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, ПВО сбила ночью 32 беспилотника над регионами России, атака БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Пензенской области.

ВС России освободили Часов Яр в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1270 военнослужащих. ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения противника, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147-ми районах. Средства противовоздушной обороны сбиты 169 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери
Вчера, 18:40

Трамп резко высказался в адрес Медведева

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот заходит на "очень опасную территорию".
В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".
Позже Медведев, комментируя высказывание Трампа в его адрес, отметил, что если слова бывшего президента РФ вызывают столь нервную реакцию у американского лидера, то это значит, что Россия во всем права.

ПВО сбила ночью 32 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили ночью 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью, пять – над Воронежской, пять – над Белгородской, два – над Тамбовской, два – над Ростовской, семь – над Крымом.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра
Вчера, 17:57

Движение поездов в Волгоградской области нарушалось из-за ЧП с БПЛА

Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, сообщили РЖД.
По информации компании, задержались два дальних пассажирских поезда и один пригородный.

Возгорание произошло на пензенском предприятии после атаки БПЛА

Атака вражеских БПЛА совершена на одном из промышленных предприятий Пензенской области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. К 10.40 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал.

Велосипедист атакован дроном ВСУ в курском Беловском районе

Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении
Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрВолгоградская областьДональд ТрампДмитрий МедведевОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала