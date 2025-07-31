Спецоперация, 31 июля: ВС России освободили город Часов Яр в ДНР
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, ПВО сбила ночью 32 беспилотника над регионами России, атака БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Пензенской области.
ВС России освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1270 военнослужащих. ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения противника, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147-ми районах. Средства противовоздушной обороны сбиты 169 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Трамп резко высказался в адрес Медведева
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, отметив, что тот заходит на "очень опасную территорию".
В понедельник Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".
Позже Медведев, комментируя высказывание Трампа в его адрес, отметил, что если слова бывшего президента РФ вызывают столь нервную реакцию у американского лидера, то это значит, что Россия во всем права.
ПВО сбила ночью 32 БПЛА над регионами России
Российские средства ПВО уничтожили ночью 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью, пять – над Воронежской, пять – над Белгородской, два – над Тамбовской, два – над Ростовской, семь – над Крымом.
Движение поездов в Волгоградской области нарушалось из-за ЧП с БПЛА
Движение поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, сообщили РЖД.
По информации компании, задержались два дальних пассажирских поезда и один пригородный.
Возгорание произошло на пензенском предприятии после атаки БПЛА
Атака вражеских БПЛА совершена на одном из промышленных предприятий Пензенской области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. К 10.40 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал.
Велосипедист атакован дроном ВСУ в курском Беловском районе
Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.